Calciomercato Inter, colpo Gosens | Adesso è UFFICIALE

Con una nota l’Inter comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno sinistro Robin Gosens dall’Atalanta

Erano mesi che si discuteva sul possibile candidato per ricoprire la fascia sinistra della metà campo nerazzurra di Simone Inzaghi, dopo le voci insistenti di un possibile – ma ancora non certo – mancato rinnovo di Perisic che finora ha saputo confermarsi ad altissimi livelli sia in campionato che nelle coppe.

Finalmente la riserva è stata sciolta, ed anche in breve tempo. L’indiziato principale sembrava essere Kostic dell’Eintracht Francoforte ma l’attenzione si è spostata su un più ‘economico’ Robin Gosens, in uscita dall’Atalanta. Il tedesco, prossimo ai 28 anni, sebbene sia ancora indisponibile per fare rientro in campo a seguito dell’infortunio, ha firmato il contratto che lo lega all’Inter sulla base di un prestito della durata di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Percepirà uno stipendio netto di 3 milioni di euro per i prossimi quattro anni e mezzo.

A seguire la nota ufficiale del club:

“MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L’esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. #WelcomeRobin!”