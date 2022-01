Calciomercato Inter, non solo Dybala | Marotta punta al Calhanoglu bis

By

L’Inter lavora già in ottica giugno, con un occhio di riguardo alle grandi occasioni a costo zero. Doppio obiettivo in Serie A

Il calciomercato invernale dell’Inter, a meno di sorprese, finisce qua, con gli acquisti di Gosens e Felipe Caicedo (prestito fino a giugno). Tant’è che la dirigenza di viale della Liberazione è già al lavoro in vista del prossimo anno, con grande attenzione sulle ‘occasioni’ a costo zero. Due in particolare, con riferimento alla Serie A.

L’occasione ‘gratis’ che più stuzzica Marotta e soci è naturalmente Paulo Dybala. Con lo sbarco a Torino di Dusan Vlahovic, affare da 75 milioni di euro bonus inclusi, il rinnovo dell’argentino si fa sempre più complicato. L’Ad bianconero Arrivabene gioca al ribasso e questo potrebbe davvero indurre il classe ’93 ad ascoltare altre proposte. Una può arrivargli proprio dall’Inter del suo grande estimatore, proprio Beppe Marotta.

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ fa poi il nome di un altro big in chiave Inter, vale a dire Franck Kessie. L’addio dell’ivoriano al Milan è quasi certo (ha rifiutato una proposta di 6,5 milioni bonus inclusi), ma al momento le piste estere – dal Barcellona al Tottenham passando per il Psg – sembrano quelle maggiormente prese in considerazione dal centrocampista rossonero.

Per la ‘rosea’ Marotta ha sondato il terreno con l’entourage di Kessie, l’idea di un Calhanoglu bis lo alletta molto seppur non sarà facile stavolta portare a compimento lo ‘sgarbo’ ai cugini. Il motivo è semplice: Kessie, nel mirino pure della Juventus, ambisce a un top club straniero, soprattutto a un ingaggio di 8-10 milioni di euro, una cifra fuori portata per i nerazzurri.