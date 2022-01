Inter, è UFFICIALE: Sensi in prestito alla Sampdoria

Ultimato il passaggio di Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria durante questa sessione di mercato invernale

Non c’è più alcun dubbio: Stefano Sensi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista ha appena firmato in queste ultime ore, legandosi di fatto al suo nuovo club, in questa finestra di mercato invernale.

Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter, ma appena girato in prestito alla Sampdoria fino a giugno 2022.

L’avventura di Stefano Sensi vissuta all’Inter sin qui è stata tutt’altro che entusiasmante, questo anche e soprattutto per via dei numerosi infortuni che l’hanno costretto a rimanere fermo ai box più e più volte. 7 le reti siglate in 52 presenze complessive fra campionato e coppa. Questo è l’attuale bigliettino da visita dell’ormai ex numero 12 nerazzurro, nel quale abbiamo da segnalare anche un gol in questa stagione, siglato proprio in Coppa Italia contro l’Empoli ai tempi supplementari. Il classe 1995 è però alla ricerca di nuovi stimoli e proprio per questo ha chiesto la cessione, seppur momentanea. Difatti, sono appena stati depositati i documenti in Lega per la sua cessione in prestito alla Sampdoria fino a giugno, con uno stipendio che gli verrà attribuito quasi interamente dal suo nuovo club. Ma non è il solo a legarsi ai blucerchiati, visto anche il recente passaggio di Simone Bonavita in Liguria. Si attende soltanto l’ufficialità dei due club.