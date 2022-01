Bookies: City in pole su Dybala ma l’Inter è sempre in prima fila

Inter, i bookmakers ipotizzano il futuro di Paulo Dybala. I bianconeri restano favoriti sul possibile rinnovo ma occhio a City e Inter

Il futuro di Paulo Dybala sta interessando non solo i club calcistici ma anche, naturalmente, i bookmakers. La Juventus ha appena acquistato Vlahovic ma non riesce a rinnovare il contratto al calciatore argentino, che da luglio potrebbe scegliere una nuova squadra lasciando il club torinese a parametro zero. Secondo la Sisal, che mantiene comunque favorita la possibilità che il calciatori finisca per accettare il rinnovo con il club bianconero, che per ora è quotato a 2, la prima favorita è il Manchester City di Pep Guardiola il cui approdo dell’attaccante per la prossima stagione è dato a 5. Per quanto riguarda le altre pretendenti attenzione a Beppe Marotta e all‘Inter, lo scippo da parte dei nerazzurri del giocatore sudamericano è dato a 6. Un Dybala nella Liga e precisamente nel Barcellona è dato a 7,5 mentre sembra meno plausibile la pista che porta il giocatore nelle altre squadre della Premier League, visto che Liverpool e Tottenham sono date a 9 e Manchester United e Newcastle sono offerte a 12.