Calciomercato Inter, scelta fatta: maxi affare da 60 milioni

La difesa dell’Inter potrebbe subire un restyling la prossima estate. Su tutti Stefan de Vrij potrebbe cambiare gli equilibri. Al suo posto l’erede sarebbe già designato

L’Inter naviga sul filo sottile tra il presente e il futuro. Mentre la squadra di Simone Inzaghi punta anima e corpo col lavoro sul campo ad arrivare allo scudetto, la dirigenza nelle figure di Marotta e Ausilio pensa già alle prossime mosse in sede di calciomercato. La prossima estate infatti a subire un piccolo restyling potrebbe essere la difesa, perno fondante del gioco di Antonio Conte prima e dello stesso Inzaghi poi.

Lo scacchiere a tre si è infatti consolidato nel tempo, con la qualità combinata e crescente dei vari Skriniar, de Vrij e Bastoni. Il pilastro centrale è proprio il difensore olandese, che ha però il contratto in scadenza a giugno 2023 ed un rinnovo che non sembra per nulla dietro l’angolo. Il suo futuro è avvolto dalle nubi.

Calciomercato Inter, Bremer al posto di de Vrij: le cifre dell’affare

In questo senso il brasiliano Gleison Bremer è il prescelto erede di de Vrij, ammesso che arrivi un’offerta per l’olandese anche se la sensazione è che l’Inter voglia fare un affare a prescindere da tutto.

Con il forte centrale verdeoro l’intesa può esserci sui 3 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni per un totale di 31 milioni circa lordi. Cairo ne chiede 28-30 per il cartellino per un affare quindi complessivo tra ingaggio e trasferimento da circa 60 milioni. Una cifra monstre anche per battere il Milan che lo segue.