Sensi, il commovente saluto ai tifosi via social: “Il mio è un arrivederci”

Appena trasferitosi alla Sampdoria, Stefano Sensi ha deciso così di salutare i tifosi via social con un messaggio importante

Tutto fatto per il passaggio di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il suo contratto è stato depositato in Lega nella giornata di ieri. Il giocatore ha già svolto le visite mediche col suo nuovo club, il quale ha ufficializzato immediatamente il suo neo acquisto.

Stefano Sensi, appena trasferitosi alla Sampdoria in prestito fino a giugno. Ultimato il suo passaggio dall’Inter al club ligure.

Non particolarmente entusiasmante la sua avventura all’Inter sin qui (complici anche gli innumerevoli infortuni), Stefano Sensi ha deciso di salutare i suoi ormai ex tifosi con un messaggio via social non del tutto indifferente: “L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è soltanto un arrivederci, ma voglio comunque ringraziare chi ha sempre creduto in me. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto”. Queste le parole del centrocampista classe 1995, che spera di ritrovare il campo quanto più possibile e non vede l’ora di dimostrare quanto davvero vale, sperando anche in un suo ritorno definitivo a Milano.

Inter, il comunicato ufficiale del club su Stefano Sensi

Di seguito la nota ufficiale del club, il quale ha deciso di salutare così il giocatore: “- FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria.

Il centrocampista italiano classe 1995, che con la maglia dell’Inter ha collezionato 52 presenze e 4 gol conquistando Scudetto e Supercoppa Italiana, si trasferisce a titolo temporaneo al club ligure fino al 30 giugno 2022″.