Conte non trova pace: assalto disperato all’Inter

Antonio Conte e l’Inter hanno instaurato un legame nelle scorse due stagioni interrotto in estate, ma che potrebbe ravvivarsi in sede di calciomercato

In estate, dopo due stagioni che hanno portato anche allo scudetto vinto lo scorso maggio 2021, l’Inter e Antonio Conte hanno separato le proprie strade, con il tecnico salentino che dopo aver posto basi solide per i successi meneghini ha preferito altre situazioni. Dopo aver atteso qualche mese infatti l’allenatore ex Inter e Juve ha trovato panchina in Premier League, raccogliendo in corsa un Tottenham impelagato in una complessa corsa Champions League.

“Se pensiamo di risolvere i problemi attraverso una finestra di mercato, non diremmo una cosa reale. Servono tanti anni, ma di sicuro dobbiamo iniziare a intervenire“. Questo il campanello d’allarme lanciato recentemente dallo stesso Conte che chiede quindi a gran forza interventi sul mercato per accorciare il gap con le migliori d’Inghilterra. Per farlo la dirigenza degli ‘Spurs’, in caso di alcune cessioni, potrebbe anche puntare proprio il mirino in casa Inter per un pupillo dell’allenatore.

Calciomercato Inter, Brozovic verso il rinnovo ma Conte non molla: tentativo disperato

In particolare il Tottenham è impegnato sul versante centrocampo, lì dove Lo Celso è destinato a partire dopo la mancata convocazione contro il Chelsea, così come in caso di giusta proposta potrebbe spiccare il volo anche Ndombele, spesso avvicinato al PSG. Qualche metro più avanti pure Dele Alli non trova l’intesa con Conte, e dunque nel caso in cui i londinesi piazzassero almeno un paio di cessioni illustri in mediana potrebbero andare all’assalto di un pupillo del tecnico salentino.

Occhi in questo caso su Marcelo Brozovic, il cui rinnovo con l’Inter è cosa quasi fatta con un ricco ritocco dell’ingaggio a 6-7 milioni. Il croato è il fulcro del centrocampo di Inzaghi così come lo fu in quello di Conte che potrebbe lanciare un ultimo disperato assalto in coda al mese di gennaio per svoltare la propria mediana. L’Inter naturalmente declinerebbe qualunque tipo di proposta. Il calciatore è troppo importante ed il prolungamento è alle porte.