Vidal: l’Inter con un piccolo indennizzo potrebbe rescindergli il contratto a giugno

Inter, con Barella squalificato contro il Liverpool, per Arturo Vidal ci sarà la grande occasione di dimostrare tutto il suo valore

Niente da fare per Nicolò Barella, per lui la sfida con il Liverpool non ci sarà e dovrà vedersela dalla tribuna del Meazza. Il cartellino rosso rimediato nell’ultima partita di Champions League con il Real Madrid è costato, come si temeva, due giornate di squalifica al calciatore nerazzurro. Una brutta tegola per Simone Inzaghi, visto anche il coefficiente di difficolta massimo di questa sfida, contro una delle squadre favorite per la vittoria finale della massima competizione europea. In pole per sostituire, in questo doppio confronto, l’ex Cagliari, c’è sicuramente Arturo Vidal, il calciatore voluto espressamente da Antonio Conte sin dal suo approdo in nerazzurro, ed arrivato lo scorso anno. Purtroppo il suo rendimento non è stato sempre all’altezza della sua fama e il suo stipendio di 6,5 milioni di euro annui, pesa parecchio sul bilancio del club meneghino, anche se è Alexis Sanchez il calciatore più pagato della rosa, con i suoi 7,5 milioni di euro annui. Il contratto del centrocampista scadrà nel giugno del 2023, ma la Gazzetta dello Sport ha spiegato che esiste una clausola che permetterebbe al club milanese di terminare il rapporto già nel 2022, pagando una penale di soli 4 milioni di euro. La partita di Champions, potrebbe essere una grande occasione per il calciatore per dimostrare che potrà essere ancora utile alla causa nerazzurra e per riuscire ad essere confermato fino alla fine del contratto.