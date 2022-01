Derby in vista, Inzaghi ha già il piano anti-Leao contro il Milan

Si respira già aria di Derby. E intanto Simone Inzaghi ha già pensato a come poter arginare Leao contro il Milan

Meno di una settimana all’inizio del Derby tra Inter e Milan e per i due allenatori è tempo di pensare al da farsi. A proposito di questo, sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli sono già a lavoro per poter trovare la miglior quadratura possibile in vista di questa sfida così importante.

In foto Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter, che tanto sta ben figurando con questi colori addosso.

Definitivamente guarito dal Covid, Simone Inzaghi può già concentrarsi su quello che sarà il prossimo Derby, in programma sabato prossimo alle ore 18 allo Stadio ‘Meazza’ contro il Milan. La posta in palio è alta e questo Inzaghi lo sa bene. Proprio per questo, il tecnico piacentino ha già un piano per poter arginare una volta per tutte Rafael Leao. Il portoghese sta offrendo prestazioni sempre più convincenti in campo e proprio per questo, l’ex tecnico della Lazio ha già in mente come poterlo contrastare. Il piano è quello di inserire Dumfries dal 1′ e a quel punto sarà proprio l’esterno olandese a dover controllare che l’ex Lille non affondi dietro le sue spalle. Se al contrario, il classe 1999 dovesse convergere dentro il campo (cercando la soluzione Ibrahimovic) starà a Nicolo Barella dover intervenire su quel lato. Compito più arduo riservato necessariamente a Milan Skriniar; toccherà allo slovacco reggere il duello in velocità col numero 17 rossonero.

Inter, dubbi in attacco per Inzaghi: il tecnico ha lavorato esclusivamente con Dzeko

Ancora altri cinque giorni e poi tornerà nuovamente la Serie A. Bloccatasi lo scorso 23 gennaio per via della sosta nazionali, Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a diversi suoi giocatori, tra questi anche gli attaccanti sudamericani Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Il tecnico piacentino ha potuto lavorare soltanto ed unicamente con Edin Dzeko. Proprio per questo, il dubbio per il derby riguarda anche e soprattutto l’attacco. D’altra parte, l’ex tecnico laziale può ugualmente sorridere, visto il recente ingaggio di Felipe Caicedo, prelevato dal Genoa (a seguito dell’infortunio del ‘Tucu’ Correa).