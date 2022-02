Calciomercato, Dybala all’Inter: spunta la data

Possibile l’incontro tra l’agente di Dybala e Marotta, l’Inter vorrebbe chiudere il gran colpo la prossima estate

L’arrivo di Vlahovic alla Juventus ha fatto scalpore, tanto da essere considerato assieme a quello di Zakaria e infine di Gosens all’Inter uno dei colpi di mercato più interessanti di questa sessione invernale ormai conclusa.

Ciò però non ha distolto l’attenzione dei bianconeri alla delicata questione relativa al rinnovo di Dybala. Nelle ultime settimane il fantasista argentino ha recuperato parte della condizione fisica e della qualità di cui era indiscusso portavoce, ma su di lui aleggia ancora qualche dubbio se la sua permanenza a Torino possa essere la chiave giusta per il suo futuro. Ancor più se i suoi rapporti con l’amministratore delegato Arrivabene non sono poi tanto saldi come ci si potesse aspettare. L’incontro tra le parti dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio. In questo mare d’incertezze, l’Inter vorrebbe approfittare della capatina dell’agente Antun in Italia per fissare un incontro con Marotta, al fine di discutere quantomeno su grandi linee le intenzioni future dell’assistito ed eventualmente portarlo a Milano la prossima estate.

Calciomercato del futuro, Dybala è più che un’idea

L’Inter pare voglia fare sul serio per Dybala. Quella che fino a qualche mese fa poteva essere soltanto una suggestione, una ambiziosa idea per il mercato del futuro, oggi si sta trasformando a piccoli e silenziosi passi in una realtà concreta. La stima reciproca che scorre tra la ‘Joya’ e Marotta, tra l’altro, potrebbe favorire non poco il lieto fine di una trattativa che farà a lungo parlare di sé.