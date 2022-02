Lautaro: “Annata fantastica, ora testa al derby. Siamo migliorati molto”

Le parole del top player dell’Inter a pochi giorni dalla vigilia del derby di ritorno contro il Milan

Un 2021 più che soddisfacente sotto il profilo personale e di squadra per il centravanti nerazzurro Lautaro Martinez, come ha ammesso lui stesso in un’intervista a pochi giorni dal fischio d’inizio del derby di ritorno contro il Milan vicino non solo di casa ma anche in classifica.

“Con l’Inter ho vissuto innumerevoli emozioni. Ricordo l’esordio in Champions League contro il Barcellona che seppur non sia andato bene, è stato per me come il realizzarsi di un sogno. Sono contento di essere parte di questo progetto ed è bello sentire addosso il costante supporto dei tifosi” spiega Lautaro. “Di questo 2021 conserverò tante soddisfazioni: dallo scudetto con l’Inter alla vittoria con la mia Nazionale in Copa America dopo tanti anni di vani tentativi. Anche quest’anno è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria della Supercoppa ma non dobbiamo abbassare la guardia in campionato, ci aspetta un combattuto derby contro il Milan”.

Lautaro: “Vincere contro il Milan sarà determinante come lo scorso anno”

Una vittoria è quanto i tifosi chiedono all’Inter nel derby cittadino di ritorno contro l’eterna rivale, questo Lautaro lo sa bene: “Bisogna vincere per allungare in classifica così come è stato fatto lo scorso anno. All’andata abbiamo ottenuto soltanto un pareggio ma siamo molto maturati da allora sotto tutti i punti di vista”.