Lautaro: ritorno in gruppo per il bomber dopo aver fatto il fenomeno con l’Argentina

Inter, Lautaro Martinez si è già allenato seppur parzialmente con i compagni dopo essere tornato dalle fatiche con la sua Nazionale

Buone notizie per i tifosi nerazzurri che erano preoccupati per i loro beniamini impegnati con le rispettive Nazionali sudamericane che temevano sia problemi di infortuni o di Covid oppure un rientro tardivo dei calciatori Lautaro Martinez a Alexis Sanchez, che in vista di un derby che anche in questa stagione vale un pezzo di scudetto potevano essere decisivi. L’attaccante argentino già oggi pomeriggio, ha potuto svolgere, seppure parzialmente, l’allenamento con i compagni di squadra e quindi già domani si potrà sicuramente aggregare al gruppo, per essere pronto per una gara che tutta Milano e non solo attende con trepidazione. Discorso diverso, come ha spiegato Calciomercato.it, per il bomber cileno gran protagonista anche lui nell’ultima gara della sua Nazionale contro la Bolivia, che invece è atteso domattina e che quindi difficilmente partirà titolare sabato sera, ma sarà sicuramente disponibile in panchina per entrare a gara in corso.