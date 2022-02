Brozovic non cade in tentazioni: arriva il rinnovo con l’Inter

By

Marcelo Brozovic verso la firma del rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Il croato avrebbe quindi deciso di restare a Milano

Brozovic non cadrà nella forte ‘tentazione’ chiamata Barcellona. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ e a ‘Tuttosport’ il croato ha infatti declinato tutte le proposte poiché intenzionato a rimanere all‘Inter. E dunque a rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Si tratta di una scelta di vita, ma anche sportiva: a Milano sta bene e all’Inter è un pilastro, un titolare indiscusso.

Quel che flltra dalla società è che siamo davvero al rush finale per la firma: l’ultima offerta da 6-6,5 milioni di euro fino a giugno 2026 è stata in sostanza accettata dal classe ’92 croato, che così insieme a Lautaro diventerà il giocatore più costoso – in termini di ingaggio lordo – dell’intera rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

La telenovela Brozovic dovrebbe chiudersi entro questo mese, prima della sfida col Liverpool del 16 febbraio valevole per l’andata degli ottavi di Champions. Prima, insomma, che il presidente Steven Zhang lasci di nuovo Milano e l’Italia.