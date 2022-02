Calciomercato Inter, Brozovic ‘alleato’: la firma può essere doppia

La buona parola di Brozovic, alle prese col rinnovo, potrebbe aiutare a trovare una quadra sul futuro del connazionale all’Inter

Il Barcellona ‘tenta’ Brozovic, ma lui vuole restare all’Inter. Come raccontato da Interlive.it, il croato e il club nerazzurro sono sul rettilineo che conduce al rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno.

Le parti hanno trovato un accordo in linea di massima sulla base di un quadriennale da 6-6,5 milioni di euro all’anno che farebbe di Brozovic il più pagato (al lordo) della rosa a disposizione di Inzaghi insieme a Lautaro Martinez.

Nel frattempo, sono in bilico anche le sorti del connazionale ed esterno sinistro nerazzurro Ivan Perisic. L’arrivo di Gosens non ha eclissato i desideri dell’Inter di poterlo trattenere ancora un altro anno come vice per fare del sano turnover, ma l’incertezza costringe la dirigenza a doversi ugualmente guardare attorno alla ricerca di un’altra pedina – possibilmente low-cost come Cambiaso del Genoa – che possa fare al caso di Inzaghi.

Calciomercato, la buona parola di Brozovic per la permanenza di Perisic

Una volta conclusa la trattativa sul proprio rinnovo di contratto, Brozovic potrebbe dedicarsi ad aiutare l’Inter nel mettere una buona parola e convincere Perisic a firmare almeno per un altro anno. L’unico scoglio che appare tuttavia ancora insormontabile è quello della proposta di ingaggio, ferma a 3 milioni di euro, che impatta con la richiesta del giocatore per un triennale da 6 milioni.