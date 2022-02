By

Le ultime di Interlive.it sul rinnovo di Marcelo Brozovic. All’Inter dal gennaio 2015, il croato è ancora in scadenza di contratto alla fine di questa stagione

La tentazione Barcellona c’è, come vi abbiamo raccontato ieri. Tuttavia, secondo quanto raccolto ulteriormente da Interlive.it, Brozovic e l’Inter sono sul rettilineo che li condurrà alla firma del nuovo contratto.

A meno di sorprese clamorose che, specie quando si tratta di giocatori in scadenza, non sono mai da escludere del tutto. L’accordo tra le parti è chiuso in linea di massima, sulla base di 6-6,5 milioni di euro netti fino a giugno 2026.

Inutile provare a cercare conferme dirette su entrambe le sponde: il papà-agente del classe ’92, Ivan, non dà risposte, la società di viale della Liberazione ne dà soltanto di diplomatiche.

La questione dovrebbe però risolversi a breve, con il prolungamento appunto del numero 77 per altre quattro stagioni. L’intesa è/sarà sui 12 milioni lordi, per un totale di circa 48 milioni bonus esclusi. L’Inter è la sua prima scelta, probabilmente lo è sempre stata per diversi motivi.

Su quando avverrà la firma non possiamo dirlo, almeno per il momento, anche se trapela che possa arrivare entro questo mese, prima della partenza di Steven Zhang.