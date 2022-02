In vista della prossima estate l’Inter dovrà tenere la tensione elevata: dalla Premier League si prospettano ‘follie’ per un paio di big di Simone Inzaghi

Si è chiusa alla grande la sessione di calciomercato invernale dell’Inter che ha saputo potenziare una rosa già molto forte aggiungendo Gosens e Caicedo all’organico di Simone Inzaghi. La truppa nerazzurra punta dritta al bottino pieno con lo scudetto nel mirino, grazie proprio alla forza di un gruppo costruito meravigliosamente nelle ultime annate, ed esaltato anche da alcuni singoli di livello assoluto.

Tra i calciatori maggiormente interessanti, anche in ottica mercato, ci sono senza alcun dubbio Nicolò Barella e Milan Skriniar, cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime tre stagioni. Lo slovacco è divenuto uno dei migliori tre difensori del campionato di Serie A, adattandosi a meraviglio anche nello schema a tre di Conte prima e Inzaghi poi, mentre il centrocampista italiano è l’autentico motore e anima della mediana nerazzurra.

Calciomercato Inter, Skriniar e Barella nel mirino della Premier

Proprio per Barella e Skriniar l’Inter dovrà tenere altissima la guardia in vista della prossima estate, quando club esteri, soprattutto inglesi, potrebbero tornare alla carica per togliergli di dosso la casacca nerazzurra.

In particolare la Premier League, che offre il campionato più competitivo e ricco al mondo, potrebbe far gola con il Liverpool intenzionato a rivoluzionare parte della rosa di Jurgen Klopp. Da questo punto di vista i ‘Reds’ devono rinnovarsi un po’ ovunque dopo diverse stagioni sulla cresta dell’onda. Occhi inevitabilmente anche in Italia dove piace Paulo Dybala ma anche due big dell’Inter come Skriniar e Barella. Il Liverpool potrebbe quindi portare ad un terremoto in nerazzurro con una possibile maxi offerta da 115 milioni di euro totali per entrambi.