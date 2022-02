DIRETTA Serie A LIVE, derby Inter-Milan | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli in Serie A. La cronaca Live del derby della Madonnina in Diretta

L’Inter affronta il Milan nel secondo anticipo valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno, in un derby della Madonnina che potrebbe essere decisivo in chiave scudetto.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono dare seguito al successo contro il Venezia prima della pausa per le Nazionali per provare ad estromettere i ‘cugini’ dalla corsa al tricolore. Dall’altra i rossoneri dell’ex Pioli hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi alla vetta e rilanciare le proprie ambizioni al titolo. All’andata il derby si chiuse in parità 1-1. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.