Da Lautaro Martinez a Rafael Leao, le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del derby valevole per la 24esima giornata di Serie A.

Come previsto, Inzaghi preferisce Dumfries a Darmian sulla corsia destra e Lautaro a Sanchez come partner di Dzeko. L’ultimo arrivato, Caicedo, nemmeno in panchina a causa di un affaticamento agli adduttori della coscia.

Dall’altra parte Pioli opta davvero per Kessie sulla trequarti, in marcatura su Brozovic e in appoggio a Giroud.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S.Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata