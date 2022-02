Le parole del capitano dell’Inter Samir Handanovic dopo la sconfitta nel derby col Milan

“Il derby lo abbiamo perso noi”. Come suo solito Handanovic non usa le mezze misure commentando così, in maniera tranchant, la sconfitta col Milan.

“Dovevamo gestire meglio la partita – ha aggiunto il portiere e capitano dell’Inter al microfono di ‘Dazn’ – A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte ti fanno incazzare, non sempre è tutto da buttare. Adesso dobbiamo ricompattarci e ripartire, quello che è successo oggi fa parte già del passato. La testa deve andare alla Coppa Italia“.

Handanovic ha risposto così a proposito di una sua responsabilità, in condivisione con de Vrij, nel gol vittoria di Giroud: “Se potevo far meglio sul tiro del francese? Si può fare sempre meglio, potevo immaginare che avrebbe tirato lì, però allo stesso tempo non potevo buttarmi prima. Non riuscito a tirarla fuori”.