Sala: “Sullo stadio avvieremo un dibattito pubblico che avrà lo scopo di venirne a capo”

Inter, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto dare le sue delucidazioni sia sulle prossime Olimpiadi che sullo stadio Meazza

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è stato intervistato da ‘Il Corriere della Sera’ e oltre a parlare del grande capoluogo milanese e dei suoi problemi, acuiti anche dalla pandemia, ha voluto aggiornare sia sulle prossime Olimpiadi invernali del 2026, che sulla situazione dello stadio Giuseppe Meazza. Queste le sue prime parole: “Il momento che vive Milano non è più soltanto una questione locale. La pandemia ha creato ovunque nel mondo criticità acute, in particolare nelle grandi città. Ciò che vive Milano, lo vivono New York, Los Angeles, Parigi, Berlino, Londra. Le grandi città sono abituate a correre, fanno molta fatica se devono andare a scartamento ridotto”. Per quanto riguarda le questioni sull’organizzazione della prossima Olimpiade, o la costruzione di un nuovo impianto, ha spiegato: “Lo stadio, le Olimpiadi, ne sono certo, metteranno d’accordo tutti. Lo stadio sembra essere l’occasione perché ognuno dica la sua. Sì, no, sì ma teniamo anche San Siro e via discorrendo. Ora credo avvieremo un dibattito pubblico che avrà lo scopo di venirne a capo”.