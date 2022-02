Inter-Milan, tifosi scatenati contro Handanovic e Inzaghi

Il beffardo risultato maturato a ‘San Siro’ nel derby fa infuriare i tifosi che si rivolgono in primis al portiere Handanovic e al tecnico Inzaghi

C’è stato qualcosa che non ha funzionato affatto. O forse non abbastanza. Perché l’Inter ha lungamente dominato per buona parte della gara, ma poi si è fatta sorprendere sul più bello. E se da un lato c’è chi con clemenza si lamenta che il punteggio non sia stato arrotondato per tempo ed addita l’intera squadra, c’è chi scarica la colpa su qualche elemento nello specifico per aver subito una rimonta tanto clamorosa da un Milan spesso obliterato.

I tifosi, infatti, non si sono risparmiati nel mostrare tutto il loro disappunto sulle piattaforme social per un risultato bugiardo che non ha rispecchiato quanto profuso sul campo sia da una parte che dall’altra degli schieramenti. A farsi carico delle critiche è stato in primis il portiere Samir Handanovic, fautore di un paio di interventi di rilievo ma gran colpevole per l’intervento imperfetto sulla seconda conclusione di Giroud che ha di fatto propiziato la rete del definitivo vantaggio rossonero.

Tutti a dare la colpa ad #Handanovic , ma non è che il reparto attaccanti sia sto gran carnevale di Rio . #inter #InterMilan #Inzaghi — Lucya (@Lucyaglam) February 6, 2022

ieri l’#Inter ha dimostrato che giocare a calcio è tanto bello quanto inutile se lo fai solo per 60-70 minuti. #Maignan incredibile, #Handanovic imbarazzante, c’è chi sceglie di giocare con un portiere e chi no, ma d’altronde dovevamo averla una debolezza.#DerbyMilano #INTMIL — ciro (@ciropolvere) February 6, 2022

Abbiamo sicuramente qualche problema fra questi sicuramente quello del portiere!

Capita troppo spesso che gli avversari trovino il gol con due o tre occasioni in tutto l’arco della partita.

Questo non è ammissibile! #handanovic — e.e (@ee24173417) February 5, 2022

Torno su #Handanovic.

Handa è il nostro portiere.

Fa errori, grossolani, come oggi, in altre situazioni ha salvato il risultato.

Abbatterlo cosa cambia?

Lo sostengo e lo sosterrò, anche quando mi fa imprecare.

O siamo squadra, sempre, oppure è solo opportunismo.#IMInter — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) February 5, 2022

Derby beffardo, Inzaghi tra i colpevoli

A seguito del portiere, anche il tecnico Simone Inzaghi è stato oggetto di critica per aver rotto in maniera un po’ ingenua e frettolosa gli equilibri in campo con delle sostituzioni poco azzeccate.

Le partite di ieri dimostrano che #Inzaghi sarà bravo ma ne ha di strada da fare per essere un top (la sua fobia per i giocatori ammoniti gli è costata un derby), mentre #Mourinho continua a parlare di potere ogni volta che non vince. #InterMilan #RomaGenoa — Alessio Mazzei (@Adp87Alessio) February 6, 2022

Dopo 6 mesi, i più grossi limiti mostrati dall’#Inter di #Inzaghi: 3 – Qualità e gestione dei cambi 2 – Concretizzazione e rendimento degli attaccanti, soprattutto quando si alza il livello degli avversari 1 – Incapacità di gestione delle partite quando si è in vantaggio — Alfonso 2000 (@alfonso2mila) February 6, 2022

Analisi a freddo di #InterMilan. Non dobbiamo fare assolutamente drammi, siamo in testa e abbiamo fatto un primo tempo buono.

Cose da dire e da migliorare ce ne sono a bizzeffe, alcune:

–#Inzaghi deve fare meglio i cambi senza contare i gialli

-Riserve non da #Inter ⬇️ — Dominicus (@DPrebenna) February 6, 2022

Stavolta #Inzaghi ci ha messo del suo. Sbagliati tutti i cambi #Brozovic #InterMilan — carlo cianetti (@CarloCianetti) February 6, 2022