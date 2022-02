Coppa Italia, designato l’arbitro del quarto di finale Inter-Roma

Designato l’arbitro che dirigerà Inter-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia

Poco più di 24 ore all’inizio del match di Coppa Italia fra Inter e Roma. Match che andrà di scena allo stadio ‘Meazza’ di Milano domani sera alle ore 21 e che sancirà l’avversaria di una tra Milan e Lazio.

Manca sempre meno all’inizio di questo quarto di finale. Una gara che metterà di fronte l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho. Un match dal sapore speciale quello per il tecnico portoghese, il quale farà nuovamente rientro al ‘Meazza’ dopo più di dieci anni e per giunta questa volta da avversario. Lo ‘Special One’ non sarà il solo a scontrarsi col proprio passato, dal momento che anche Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov incontreranno i propri ex compagni. Non a caso, nelle ultime ore abbiamo potuto prendere atto di chi dirigerà uno ad uno questi attesissimi quarti di finale e tra cui proprio questo. Sarà proprio Marco Di Bello ad adoperare in questa gara così affascinante e allo stesso tempo cruciale per le sorti del futuro delle due squadre in Coppa Italia.

Coppa Italia, tutti i precedenti di Inter e Roma con Di Bello

A Marco Di Bello l’entusiasmante ed arduo compito di dirigere il primo quarto di finale di Coppa Italia. Il direttore di gara della sezione di Brindisi condurrà per la quarta volta un match tra Inter e Roma. I precedenti non sorridono particolarmente alla squadra di Josè Mourinho, il quale a sua volta però non teme affatto i nerazzurri e gli affronterà con tutto sè stesso. Da segnalare due pareggi e soltanto una vittoria di marca interista, contro i zero successi della squadra romana. A coadiuvarlo ci saranno Galetto e Vecchi. Quarto uomo Gariglio e al VAR ci sarà direttamente la coppia Pairetto–Preti.