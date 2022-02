Missione difesa per l’Inter, ma non solo. Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti punta a migliorare il reparto e le strade potrebbero incrociarsi

L‘Inter per la prossima estate, come già noto, lavora sulla difesa dove al netto di un trio ben consolidato e collaudato, i nerazzurri vorrebbero inserire a roster almeno un altro centrale di livello, soprattutto qualora dovesse salutare Stefan de Vrij.

L’olandese, per età e contratto in scadenza 2023, sembra il più sacrificabile del terzetto titolare, e in caso di partenza l’obiettivo preferito e numero uno resta Gleison Bremer. Il brasiliano del Torino ha recentemente rinnovato dando a Cairo potere maggiore sulla cessione, ma gli equilibri si spostano di poco.

Il brasiliano è infatti pronto al grande salto dopo l’ennesimo exploit in Serie A, ma oltre al Milan, anche un’altra big potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’Inter. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che andrà a caccia di nuovi centrali difensivi.

Calciomercato Inter, Real Madrid a caccia di difensori: doppia idea Bremer e de Vrij se esce Militao

Dopo le partenze della scorsa estate di Varane e Sergio Ramos, il Real Madrid è a caccia di un difensore centrale, ma potrebbero diventare addirittura due nel caso in cui il brasiliano Eder Militao dovesse andare via. Il verdeoro dei blancos potrebbe infatti interessare al Chelsea, che a sua volta ha il compito arduo di andare a rimpiazzare Antonio Rudiger che andrà via a costo zero.

Ecco quindi che alla luce di una possibile doppia necessità difensiva, l’Inter potrebbe subire un ‘doppio’ scippo dai madrileni: idea Bremer, che è il grande obiettivo nerazzurro, ma anche de Vrij come seconda scelta per completare il reparto. Entrambi nel caso in cui gli spagnoli non riuscissero ad arrivare a Rudiger che chiede uno stipendio decisamente elevato.