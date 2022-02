Inchiesta plusvalenze: la GdF acquisisce nuove documentazioni dalla sede Covisoc

Inter, nuove acquisizioni da parte della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze delle squadre di serie A

Come ha spiegato ‘Repbblica’, proseguono le inchieste da parte della Guardia di Finanza, sulle presunte plusvalenze illecite delle più importanti squadre della nostra serie A. In mattinata, gli addetti all’indagine sono stati negli uffici della Covisoc, nella sede della Federcalcio, a Roma. In questa operazione, sono stati recuperati tutti i documenti contenenti la relazione della Commissione di vigilanza sulle società di calcio, su 62 operazioni sospette relative al trasferimento di altrettanti giocatori di molte squadre italiane e non soltanto Inter, Juve e Napoli, portate a termine tra il 2019 e il 2021. Come ha spiegato il quotidiano, tutta questa documentazione sarà a disposizione della Procura Federale e dei responsabili di questa inchiesta: il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e il pm Giovanni Polizzi che già si stavano occupando delle presunte plusvalenze illecite realizzate dall’Inter. In merito a questa situazione ricordiamo che è stato proprio il club nerazzurro a farne richiesta, perché convinto della massima buona fede e trasparenza delle suddette operazioni di compravendita di giocatori.