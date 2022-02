Derby, Cassano senza peli sulla lingua: l’ex nerazzurro non ha dubbi

Il pensiero di Cassano in merito al derby giocatosi da Inter e Milan e terminato 1-2 a favore dei rossoneri

Giocatosi poco meno di tre giorni fa, a tornare sul derby tra Inter e Milan, è stato proprio l’ex attaccante nerazzurro, il quale ha tra l’altro militato anche nelle file dei rossoneri. Il fantasista barese si è lasciato andare e ha espressamente detto la sua in diretta sul web.

Intervenuto nella trasmissione sul web della ‘Bobo Tv’, l’ex fantasista dell’Inter ha espressamente detto la sua in merito al derby giocatosi tra Inter e Milan lo scorso 5 febbraio. Match che è terminato col finale di 1-2 in favore dei rossoneri. Una gara che non ha affatto deluso le aspettative, regalando comunque tante emozioni. Antonio Cassano non ha dubbi e assieme ai suoi amici (Lele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri) ha approfondito la questione nella loro live condotta sul web. Tanti i temi approfonditi dai quattro ex calciatori (anche loro con un passato nell’Inter), i quali assieme ai loro ‘fans’ ogni settimana non si limitano e si soffermano su qualsiasi contenuto.

Derby, il parere di Cassano: “Poteva finire tranquillamente 7-0”

Antonio Cassano non ha dubbi e come già anticipato nella live della ‘Bobo Tv’, si è cosi è espresso sul derby: “La partita sarebbe potuta benissimo finire 7-0 per l’Inter. Tonali stratosferico? Brahim Diaz che ha cambiato la gara? Probabilmente da casa la partita non si vedeva bene”. Queste le parole dell’ex calciatore, il quale ha militato in entrambe le squadre e non ha fatto mancare polemiche verso il Milan. L’ex fantasista stesso ha poi aggiunto: “Il black-out è stata la conseguenza di quei due gol, ma l’Inter ha letteralmente dominato per 70 minuti, con i rossoneri che non hanno mai calciato in porta”.