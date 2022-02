Inter, Marotta punge: “Dobbiamo gestire anche i momenti di sconforto”

Le parole di Marotta prima di Inter-Roma, sfida valevole per i quarti di Coppa Italia

Battere la Roma di Mourinho, al debutto contro l’Inter al ‘Meazza’, per mettersi alle spalle il ko nel derby col Milan. Questo l’obiettivo della squadra di Inzaghi stasera nel big match contro i giallorossi che mette in palio il pass per le semifinali di Coppa Italia.

Prima dell’incontro, al microfono di ‘Mediaset’, ha parlato l’Ad interista Beppe Marotta. Focus sulle squalifiche inflitte dal Giudice sportivo a Inzaghi e Bastoni.

“Se faremo ricorso? Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti – le parole di Marotta con ‘frecciata’ alla squadra – Le squalifiche non devono comunque essere un alibi”, ha aggiunto in conclusione Marotta riferendosi alla prossima sfida di campionato contro il Napoli dell’ex Spalletti, sfida in cui mancheranno appunto sia Inzaghi che Bastoni.