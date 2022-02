Inter-Roma, Bastoni lascia il campo dolorante: infortunio alla caviglia

By

Inter-Roma: Bastoni è stato sostituito alla fine del primo tempo dopo lo scontro di gioco con Zaniolo

Brutta tegola per Inzaghi allo scadere del primo tempo di Inter-Roma, coi nerazzurri in vantaggio grazie alla rete in apertura di Edin Dzeko.

A centrocampo ‘scontro’ aereo tra Bastoni e Zaniolo, nel ricadere il difensore nerazzurro rimedia un infortunio alla caviglia destra. Per la precisione un trauma distorsivo alla caviglia destra.

E’ evidente fin da subito che Bastoni non è più in grado di giocare. Dolorante e in lacrime, il classe ’99 – oggi squalificato due giornate dal Giudice sportivo – ha lasciato il campo sorretto dallo staff sanitario interista. Al suo posto è entrato Stefan de Vrij.