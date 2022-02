Lautaro: Roma squadra contro cui ha giocato più minuti senza mai incidere

Inter-Roma, statistica negativa da sfatare per Lautaro Martinez contro la formazione capitolina

In attesa di conoscere le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori di Inter e Roma, che scenderanno in campo questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per la sfida valida per i quarti di finale di coppa Italia, c’è da segnalare una statistica abbastanza preoccupante che purtroppo piacerà molto ai detrattori del giocatore, per dare maggior forza alla loro opinione negativa. L’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, ha disputato il maggior numero di minuti contro la formazione capitolina, ben 364, ma nello stesso tempo, la squadra giallorossa è quella con la quale ha avuto il rendimento peggiore. In effetti l’argentino contro la Roma, non è stato autore né di un gol, né di un assist, quindi questa sera potrebbe essere l’occasione buona, qualora dovesse scendere in campo, per prendere come si dice due piccioni con una fava: cancellare questo tabù e tornare al gol che manca ormai da troppe partite.