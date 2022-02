Svolta stadi: gradualmente nel mese di marzo si tornerà al 100% della capienza

Inter, prima della primavera si potrebbe tornare ad avere gli stadi gremiti in ogni ordine di posti, come raccontavano i cronisti qualche tempo fa

Buone notizie per i tifosi, infatti secondo la Gazzetta dello Sport, dal 1 marzo si tornerà ad avere gli stadi pieni al 100% della capienza. Come ha spiegato il quotidiano sportivo, non è da escludere un aumento graduale della capienza prima del 60/75%, fino ad arrivare al 100% entro due o tre settimane. Dalle notizie che ha reperito il quotidiano, pare che anche il ministro Roberto Speranza abbia aperto a questa ipotesi, naturalmente sempre monitorando la situazione pandemia e una diminuzione dei casi epidemiologici, che sembra essere iniziata. In ogni caso, il colloquio tra il ministro e la Federcalcio è sempre continuo e l’ottimismo è quello che sta prevalendo. La strada sembra ormai quella che porta ad un ritorno quasi alla normalità e a tal guisa, già domani la commissione affari costituzionali si troverà a discutere riguardo un emendamento bipartisan all’ultimo decreto Covid, di cui si è occupato anche la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Un’altra prova che forse, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, ossigeno puro per le casse delle società calcistiche e anche per chi ama e vive con passione questo sport, che per essere veramente eccezionale ha bisogno non solo dei campioni sul campo, ma anche del calore del pubblico sugli spalti.