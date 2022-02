Lautaro, in estate possibile addio: scambio o soldi dalla Premier

By

A salutare questa volta potrebbe essere Lautaro Martinez nella prossima sessione di mercato estiva

A poter dire addio all’Inter questa volta potrebbe essere Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno bisogno di monetizzare qualcosina in vista della prossima finestra di mercato e la scelta di dover sacrificare qualcuno potrebbe ricadere proprio sull’argentino.

Il classe ’97 di Bahia Bianca è arrivato in punta di piedi a Milano nell’ormai lontano 2018. 48 i gol segnati con la maglia nerazzurra in 121 complessive apparizioni. Uno scudetto conquistato e una Supercoppa Italiana ottenuta nell’arco degli ultimi nove mesi e mezzo. Ma anche l’estate prossima gli attuali campioni d’Italia avranno bisogno di monetizzare quanto più possibile, e Lautaro è uno di quelli che ha più mercato. Un mercato d’elite.

L’obiettivo numero uno in attacco resta la pista Gianluca Scamacca, poichè individuato come vice e futuro erede di Edin Dzeko. Resta folta la concorrenza per Lautaro e tra questi occhio anche al Manchester City.

Calciomercato Inter, possibile tentativo del City per Lautaro Martinez

Il Manchester City (ancora desiderosa di una vera e propria punta) per poter rimpiazzare al meglio il ‘Kun’ Aguero, potrebbe finire per offrire all’Inter uno scambio con Gabriel Jesus. La dirigenza interista però vuole solo cash, non meno di 60-70 milioni di euro. Parliamo comunque di una cifra alla portata dei ‘Citizens’ di Guardiola, grande estimatore del ‘Toro’.