Inter, il messaggio via social di Bastoni per i propri tifosi

Il messaggio via social lasciato da Alessandro Bastoni per rassicurare tutti i tifosi dell’Inter

Se da un lato l’Inter può sorridere per il passaggio dei quarti di finale ottenuto proprio ieri sera in Coppa Italia contro la Roma, i nerazzurri di Simone Inzaghi restano comunque in ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito malconcio dal match di ieri sera.

Infortunatosi ieri sera nel match di Coppa Italia contro la Roma di Josè Mourinho, Alessandro Bastoni è stato costretto ad uscire al minuto 45 per un infortunio piuttosto serio rimediato alla caviglia. Le sue condizioni preoccupano particolarmente, ma a prendere di mano la situazione ci ha pensato il club con un comunicato ufficiale e non solo. A rassicurare i propri tifosi è stato il difensore stesso e con un post pubblicato su instagram, ha scritto esattamente: “Tornerò presto”. L’Inter si augura di averlo quanto prima possibile, anche in virtù del fatto che il prossimo 16 febbraio i nerazzurri saranno di scena allo stadio ‘Meazza’ per affrontare il Liverpool in Champions League, senza dimenticare il match di questo sabato in programma al ‘Maradona’ contro il Napoli.

Inter, la risposta di Bastoni ad un tifoso fuori dalla Pinetina

Presente in questa mattinata al Suning Training Center per accertamenti, Alessandro Bastoni ha potuto dedicare un’po’ di tempo ai propri tifosi per rilasciare qualche autografo. A rivolgergli una domanda in particolare è stato però proprio un suo tifoso, il quale gli ha domandato in prima persona la sua disponibilità nella prossima sfida di Champions League (valida per gli ottavi di finale). Il difensore dell’Inter si è lasciato andare e ha così risposto: “Se ci sarò contro il Liverpool? Si, speriamo dai”.