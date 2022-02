Amoruso: “Inzaghi ama fare un calcio propositivo, per questo motivo i nerazzurri devono azzardare”

Napoli-Inter, l’ex attaccante Nicola Amoruso è convinto di sapere con quale giocatore Simone Inzaghi sostituirà Alessandro Bastoni

Sabato alle 18 andrà in scena allo stadio San Paolo/Maradona di Napoli, la sfida valida per la 25esima giornata di campionato tra la squadra di casa e l’Inter. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali che scenderanno in campo, un dubbio amletico è al centro del dibattito mediatico: chi sostituirà Alessandro Bastoni come terzo di difesa? Probabilmente la decisione verrà presa da Simone Inzaghi nella giornata di sabato, ma le ipotesi si sprecano, qualcuno però ha già un’idea precisa. L’ex attaccante Nicola Amoruso, in merito a questa situazione, ha una sua convinzione ben radicata e intervistato da Sky Sport ha detto: “Giocherà Dimarco, è quello che offre più soluzioni offensive. Inzaghi ama fare un calcio propositivo, naturalmente l’assenza di Bastoni peserà perché è tra i migliori profili a livello europeo. Ha tutto, sa difendere e impostare: è un regista difensivo. Per questo motivo, secondo me, i nerazzurri devono azzardare“.