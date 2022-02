Calciomercato Inter, l’agente rincara la dose: “Andrà via a fine anno”

L’agente del portiere aveva già commentato la mancata presenza del proprio assistito in Coppa Italia, ora ne conferma la partenza

Stando a quanto si apprende da ‘interlive.it‘, il procuratore sportivo Oscar Damiani è rimasto colpito, così come il proprio assistito Ionut Radu, della mancata presenza del portiere nello scorso match di Coppa Italia di cui l’Inter si è resa protagonista vincendo sulla Roma di Mourinho col punteggio di 2-0.

“In molti si aspettavano che non potesse avere molto spazio nel corso di questa stagione” rivela in un primo momento Damiani. Ai microfoni di ‘SportMediaset’ poi asserisce: “Il ragazzo è deluso per non aver calcato il campo nella scorsa partita, contro l’Empoli ha fatto bene in entrambe le occasioni. Su Onana non ho nulla da dire, Ionut è più forte. Di portieri ne capisco, come quando ho portato Dida in Italia dietro a mille critiche e poi si è visto di cosa fosse capace. L’Inter ha insisto per trattenerlo a gennaio ma il tempo è scaduto, Radu andrà via a fine anno”. Un verdetto, quello di Damiani, in ottica calciomercato. La partenza del portiere rumeno era tuttavia già ipotizzabile proprio per l’avvento di Onana e la probabile permanenza di Handanovic in qualità di secondo portiere. Ci sarà altro lavoro da fare per Marotta ed Ausilio la prossima estate.