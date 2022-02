Calciomercato, colpo promozione in casa Inter: nuovo affare con Galliani

In estate potrebbe riaccendersi il legame di mercato tra il Monza di Galliani e Berlusconi e l’Inter. Idea di affare in caso di promozione in Serie A

L’Inter non perde di vista i calciatori che ha spedito in prestito in giro per l’Italia a farsi le ossa. Molti di questi potrebbero diventare risorse interessanti soprattutto dal punto di vista economico in caso di cessione. In Serie B ad esempio i nerazzurri hanno ceduto a titolo temporaneo con diritto e controriscatto il giovane Lorenzo Pirola, che a causa di un brutto infortunio è ancora ai box col Monza.

Il legame con i brianzoli di Galliani e Berlusconi potrebbe però riaccendersi la prossima estate, quando Monza e Inter, in caso di promozione in Serie A dei biancorossi, potrebbero imbastire un nuovo affare interessante.

Calciomercato Inter, in caso di Serie A nuovo affare col Monza: idea Pinamonti

Il Monza dal canto suo sta rendendo al di sotto delle aspettative e la promozione diretta al momento è tutt’altro che semplice a causa della folta concorrenza e della distanza in classifica con chi precede. L’obiettivo della squadra di Stroppa è però quello di approdare in Serie A, ed anche i Playoff potrebbero rappresentare una strada.

In estate possibile nuovo affare tra i brianzoli e l’Inter se il Monza dovessero salire in A. Galliani potrebbe puntare Andrea Pinamonti, che tanto bene sta facendo ad Empoli in prestito. La società di Berlusconi non avrebbe problemi a farsi carico di stipendio di 2 milioni di euro, con il club lombardo che potrebbe acquistarlo pure a titolo definitivo, sui 10 milioni di euro, lasciando un diritto di prelazione all’Inter. Ad agevolare il tutto ci sarebbero anche gli ottimi rapporti tra Galliani e Raiola, agente di Pinamonti.