Nel corso delle stagioni i tifosi della Serie A hanno imparato ad apprezzare le straordinarie qualità di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe essere anche agli ultimi mesi da calciatore della Lazio

Tra gli obiettivi futuri dell’Inter c’è sicuramente almeno un centrocampista di talento per la prossima estate. Difficilmente sarà Sergej Milinkovic-Savic, fenomeno della Lazio che ormai da anni incanta le platee della Serie A. Tutti pazzi del serbo, che intanto continua a gonfie vele la sua stagione con la compagine capitolina, con la quale ha peraltro già collezionato 8 reti ed altrettanti assist in campionato.

Una crescita esponenziale quella di Milinkovic nel corso delle stagioni che lo ha portato a diventare uno dei migliori interpreti in assoluto nel campionato italiano. Forza fisica da vendere, importante struttura, qualità, quantità ed anche tanti gol alla causa. Il serbo è un centrocampista completo e nel corso degli anni ha fatto un po’ gola a tutti tra Italia ed estero. Il classe 1995 è a Roma da 7 anni, il suo contratto scade nel 2024, e secondo quanto sottolineato da ‘Il Tempo’ c’è un tacito accordo con il suo agente in merito al futuro: nel caso in cui arrivasse un’offerta da una big la Lazio lo lascerebbe andare.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio ma restando in Serie A

Per far cambiare maglia a Milinkovic-Savic ci vorrebbero comunque non meno di 70 milioni di euro. Il mercato intorno a lui comunque non manca, anche se non vede l’Inter più tra le pretendenti. Il club di Suning infatti ha in Frattesi, quindi un alter ego di Barella, l’obiettivo principale.

Milinkovic però può restare in Serie A. La candidata nel caso sarebbe la solita Juventus. Per portarlo a Torino non va esclusa un’eventuale proposta da 30-40 milioni di euro più una contropartita per strapparlo a Lotito.