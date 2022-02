Salta il rinnovo, scambio con l’Inter: il Barcellona ci prova

L’obiettivo dell’Inter è chiaramente il bis scudetto, ma intanto Marotta e soci pensano anche già al futuro, con particolare attenzione alla difesa. Occasione dalla Spagna

Dal campo al mercato il passo è breve. Mentre l’Inter di Simone Inzaghi lavora con costanza per portare a casa un altro scudetto dopo quello vinto un anno fa sotto la guida di Conte, la dirigenza nelle figure di Marotta e Ausilio, è sempre al lavoro per migliorare la rosa già in vista del prossimo anno. L’asticella andrà infatti sempre alzata stagione dopo stagione, e molto passerà anche dal calciomercato che in estate potrebbe portare novità soprattutto nel reparto difensivo, lì dove gli obiettivi dell’Inter sembrano essere ben chiari.

Al di là di qualche piccolo incidente di percorso il trio composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, continua a dare ampie garanzie, ma ciononostante il club di Suning è comunque a caccia di almeno un altro difensore importante, nell’ottica di migliorare le rotazioni con un altro co-titolare, senza dimenticare anche la situazione incerta relativa a de Vrij.

Calciomercato Inter, Araujo rinnovo in dubbio: il Barcellona può pensare ad uno scambio

Tra i tre titolari infatti de Vrij è certamente il più sacrificabile, sia per età che per contratto in scadenza nel 2023. E se in estate dovesse arrivare la giusta opzione dall’estero, l’olandese potrebbe davvero salutare, con l’Inter pronta a sostituirlo con un difensore importante. In questo senso l’obiettivo è ben chiaro e risponde al nome di Bremer del Torino, peraltro fresco di rinnovo contrattuale. Qualora però il difensore, che piace anche al Milan, dovesse complicarsi ecco che servirebbe un piano B.

In questo senso la giusta chance potrebbe arrivare dalla Spagna, lì dove il Barcellona ha problemi col rinnovo del giovane e talentuoso Ronald Araujo. Il difensore centrale uruguaiano classe 1999 ha il contratto in scadenza 2023, e nonostante la voglia del Barça di prolungare il ragazzo ha già rifiutato un prolungamento. Dalla Spagna le cose sembrano dunque complicarsi. L’Inter potrebbe pensarci, anche se il Barcellona dal canto suo potrebbe chiedere in cambio Denzel Dumfries, che nel frattempo è divenuto un calciatore importante per Inzaghi.