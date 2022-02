DIRETTA Serie A LIVE, Napoli-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Napoli di Spalletti nella venticinquesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Napoli nel secondo anticipo valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno, in un autentico scontro diretto in chiave scudetto.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Roma, vogliono rialzare subito la testa dopo la sfortunata sconfitta nel derby con il Milan per blindare il primo posto in classifica. Dall’altro gli azzurri del grande ex Spalletti hanno bisogno di una vittoria per operare il sorpasso e vendicare il ko dell’andata, quando i meneghini si imposero 3-2. Interlive.it vi offre la sfida del Diego Armando Maradona in tempo reale.