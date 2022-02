Fognini: “MIlito un idolo. Considero Lautaro un ottimo attaccante”

Inter, il tennista Fabio Fognini ha voluto ricordare l’eroe del ‘Triplete’ Diego Milito e spera di incontrare Lautaro Martinez

Il tennista Fabio Fognini tra un match e un altro, è stato intervistato da Olé. Lo sportivo ha naturalmente dato un parere anche sulla squadra di Simone Inzaghi, di cui è grande tifoso. Queste le sue prime dichiarazioni, che hanno riguardato l’eroe del ‘Triplete’ Diego Milito: “Conosco Diego, ci siamo incontrati una volta a Miami quando ho giocato lì. Io sono dell‘Inter e nessuno di noi può dimenticare il 2010. Per me è come un idolo“. Gli hanno fatto notare che adesso c’è un altro calciatore argentino, tra l’altro consigliato dall’ex attaccante nerazzrro, a far sognare i tifosi e lui ha detto: “Non conosco Lautaro Martinez. Speriamo di incontrarci presto perché mio figlio è un suo grande fan, ha due maglie e ora gli porterò la sua maglia della Nazionale argentina quando tornerò a casa. Per di più ha il numero 22 e mio figlio non lo sa perché all’Inter gioca con il numero 10 e sarà bello spiegarglielo. Inoltre, quando mio figlio segna un gol, esulta come lui. Lo considero un ottimo attaccante”.