Adani: “Onana non fa la differenza solo con i piedi: è portiere vero”

Inter, Daniele Adani ha dato un’opinione molto positiva sul futuro portiere nerazzurro Andre Onana

L’ex difensore Daniele Adani era come spesso succede ospite sulla Bobo Tv di Cristian Vieri e chiacchierando con Carlo Pizzigoni ha voluto dare un’opinione sul prossimo portiere dell’Inter Andre Onana, non esente da qualche critica durante la coppa d’Africa appena terminata con la vittoria del Senegal sull’Egitto ai calci di rigore. Queste le parole dell’ex calciatore: “Portiere forte. E, come tutti i portieri forti, molte volte rallentano perché hanno già tutto. Quello che può compromettere la sua performance è solo il calo mentale dovuto all’eccesso di sicurezza nei propri mezzi. Onana è un classe 1996, ancora molto giovane come portiere. Un portiere fatto per stare all‘Ajax come stile di gioco, ma non fa la differenza solo con i piedi: è portiere vero“. Dopo le parole dell’ex giocatore, sempre molto apprezzato come commentatore prima a Sky e adesso in Rai, si spera che anche i tifosi nerazzurri siano più tranquilli in merito al sostituto di Samir Handanovic.