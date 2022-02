Marotta in pressing: più incontri per chiudere l’operazione

L’Amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta sta cercando di anticipare i tempi della chiusura dell’affare in Serie A. Ecco tutti i dettagli

Se in campo l’Inter ha un po’ rallentato la corsa, vedi il sorpasso del Milan in testa alla classifica, sul calciomercato i nerazzurri continuano a viaggiare forte in vista della prossima stagione. Marotta è al lavoro per anticipare i tempi della chiusura di un (doppio) affare in Serie A.

In questo momento la priorità dell’Ad interista è quella di definire l’acquisto di Gianluca Scamacca, designato vice ed erede di Edin Dzeko. Stando alle ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, negli ultimi giorni proprio Marotta e il suo collega nonché amico Giovanni Carnevali si sono visti diverse volte a cena a Milano per parlare sia di politica sportiva – questione Lega e non solo – che appunto di mercato.

Il CEO nerazzurro punta a prendere Scamacca attraverso un prestito ‘articolato’, dando naturalmente al Sassuolo garanzie assolute circa il riscatto. Ricordiamo che i neroverdi valutano il classe ’99 sui 40 milioni di euro, cifra che l’Inter cercherà di abbassare con l’inserimento di una o più contropartite tecniche. Pirola può essere una di queste.

Calciomercato Inter, Scamacca più Frattesi

Non solo Scamacca, che ovviamente ha già detto sì all’Inter, l’obiettivo della dirigenza di viale della Liberazione è anche il compagno di squadra Frattesi.

Col centrocampista ex Roma c’è già un accordo di massima, mentre con gli emiliani si lavora per ridurre la distanza – di circa 10 milioni – tra domanda e offerta, ricordando che la stessa Roma vanta un 30% sulla futura rivendita.