Champions League, designato l’arbitro per Inter-Liverpool

L’UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per le partite degli ottavi di Champions League, Inter-Liverpool affidata all’esperto polacco

È grande attesa per il match di dopodomani sera, mercoledì 16 febbraio alle ore 21 presso lo stadio ‘San Siro’ di Milano, tra Inter e Liverpool valevole per gli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

Per l’occasione, l’UEFA ha diramato le designazioni arbitrali affidando la direzione dei nerazzurri al fischietto polacco Szymon Marciniak. Egli sarà coadiuvato dagli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre il quarto uomo sarà Pawel Raczkowski. In sala VAR Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

Marciniak: quattro precedenti coi nerazzurri, cinque fronte Liverpool

Il primo impegno mai arbitrato dal fischietto polacco in cui abbia figurato l’Inter risale alla sconfitta per 3-1 fuori casa nel marzo 2015 contro il Wolfsburg, valevole per gli ottavi di Europa League. Successivamente, gli annali riportano Inter-Barcellona dei gironi di Champions del 6 novembre 2018 terminata 1-1 e Slavia Praga-Inter dei giorni di Champions del 27 novembre 2019 terminata 1-3. Stando a quanto riportato dallo stesso sito ufficiale del club nerazzurro, “l’ultimo precedente di Marciniak con l’Inter risale al successo per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League del 17 agosto 2020”.

Discorso più articolato fronte Liverpool, a cui Marciniak ha avuto il piacere di arbitrare in cinque occasioni diverse. Queste in ordine cronologico: Liverpool-Besiktas (1-0) il 19 febbraio 2015 in Europa League; Liverpool-Spartak Mosca (7-0) il 6 dicembre 2017, PSG-Liverpool (2-1) il 28 novembre 2018, Atletico Madrid-Liverpool (1-0) il 18 febbraio 2020 ed infine Liverpool-Milan (3-2) il 15 settembre 2021 tutte valevoli per la Champions League.