Inter, parla Dumfries: “L’Inter un grande club. Vogliamo vincere”

Le parole di Dumfries, fresco di intervista rilasciata alla stampa prima del match contro il Liverpool

Intervistato ai microfoni di ‘UEFA.tv’, Denzel Dumfries ha parlato della sua avventura vissuta all’Inter sin qui e non solo. A mettere inoltre nel mirino la sfida di Champions League, in programma mercoledì sera contro il Liverpool è stato proprio l’esterno olandese.

Tanti i punti toccati da Denzel Dumfries nel corso di questa sua intervista. L’esterno di attuale proprietà dei nerazzurri, intervistato dalla stampa, ha così esordito: “L’Inter mi ha cercato e quando ho scoperto che facevano sul serio, ho subito capito di voler venire qui”. Parole al miele quelle della scheggia olandese, il quale non si è lasciato intimidire da questa intervista e ha subito presentato la sfida di mercoledì sera contro il Liverpool in Champions League. “Penso che siamo sulla strada giusta, siamo concentrati per vincere e resto convinto del fatto che continueremo questo cammino”. Queste le dichiarazioni del classe 1996, il quale ha così poi concluso dicendo: “Siamo davvero una grande squadra, giochiamo un bel calcio e la cosa ancor più bella è che insieme ci divertiamo molto”.

Inter, l’attuale rendimento di Dumfries coi nerazzurri in questa stagione

Cominciata inizialmente con un’po’ di affanno questa stagione, alla lunga, Denzel Dumfries è subito stato in grado di riscattarsi e lo ha fatto alla grande, rispondendo presente con ottime prestazioni. Ben 3 reti siglate e 3 assist forniti nel corso di questo campionato in 26 presenze complessive. Questo l’attuale biglietto da visita dell’esterno olandese, il quale si sta rivelando un arma a doppio taglio per le difese avversarie. Il classe 1996, al momento si è dimostrato in grado di poter abbinare corsa e qualità sulla corsia di destra, spingendo Simone Inzaghi a puntarci su anche in vista dei prossimi impegni (a partire da mercoledì sera contro il Liverpool).