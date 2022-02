Inzaghi nel mirino: “Dà fastidio. Questa gestione è sbagliata”

L’ex giocatore dell’Inter critica Simone Inzaghi per la gestione di uno dei big della squadra. Ecco il suo intervento integrale

“La gestione in questo momento è sbagliata”. L’ex giocatore dell’Inter bacchetta in diretta Simone Inzaghi per la gestione di uno dei big della squadra nerazzurra che domenica è stata sorpassata dal Milan in testa alla classifica di Serie A.

A criticare il tecnico piacentino è Nicola Ventola. Sulla ‘Bobo Tv’, l’ex attaccante interista ha manifestato tutta la sua disapprovazione per la gestione di Lautaro Martinez, in astinenza da gol in campionato da ben sei giornate e in Champions dal novembre 2020, da parte di Inzaghi.

“La gestione di Lautaro secondo me in questo momento è sbagliata – le parole di Ventola – Ormai sa che in ogni partita al 60’ lo tirano fuori e questo mentalmente dà fastidio. A questo punto avrebbe più senso far giocare un paio di volte Sanchez titolare (il cileno è favorito per far coppia con Dzeko domani sera, ndr) perché questa gestione secondo me è sbagliata”.