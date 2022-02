Vierchowood: “Se la squadra di Inzaghi dovesse perdere col Liverpool sarebbe una bella mazzata”

Inter, l’ex difensore Pietro Vierchowood ha voluto dare un parere sulla sfida di Champions che attende i nerazzurri

L’ex difensore Pietro Vierchowod, Como e soprattutto Sampdoria le de squadre dove ha giocato di più a cavallo tra la metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 90, per terminare poi la carriera nel Piacenza arrivando ad un totale di 651 presenze tra serie A, B e C1 ed uno score in carriera di 841, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio. L’ex calciatore, non poteva esimersi dal dare un’opinione sulla sfida Champions di domani sera allo stadio Meazza di Milano, tra Inter e Liverpool. Queste le sue dichiarazioni: “Arriva da due partite in campionato e un solo punto. Incontra una squadra che corre il doppio, come tutte le inglesi. Se dovessero perdere col Liverpool non so come possano proseguire in campionato, perché sarebbe una bella mazzata. Potresti avere la sensazione di essere battibile, cosa che finora non aveva. Incontra una grande squadra, sarà una partita delicata, importante per la stagione dell’Inter“.