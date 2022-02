Calciomercato Inter, assalto a Barella: doppia offerta clamorosa

Il centrocampista e futuro capitano dell’Inter deve resistere alle avanches di una società fortemente interessata al suo profilo, come conferma il tecnico

Le lancette dell’orologio continuano a correre veloci sul quadrante, manca ormai molto poco al ritorno dell’Inter in Champions League dopo una lunga sosta che l’ha tenuta impegnata in campionato e in Coppa Italia. Ad attenderla ci sarà il Liverpool di Klopp.

Lo stesso tecnico tedesco, alla vigilia, aveva mostrato grande ammirazione per il centrocampista nerazzurro Barella, così dicendo: “È un giocatore di un’altra categoria. La sua assenza sarà per noi un grosso vantaggio, ma al suo posto giocherà comunque un Vidal di esperienza abituato a palcoscenici importanti”. Ma il fatto che i ‘Reds’ avessero nutrito già stima nei suoi confronti è dato noto, tant’è che non si esclude un tentativo da parte della dirigenza di strapparlo la prossima estate in cambio di una cospicua cifra che potrebbe attestarsi attorno ai 70 milioni di euro più bonus.

Calciomercato, Barella preferisce l’Inter

Difficile che l’Inter possa cedere ad una lusinga simile, tantomeno Barella. Il Liverpool sarebbe disposto a garantirgli un ingaggio da quasi 8 milioni di euro netti all’anno, ma il calciatore è decisamente propenso a restare in nerazzurro. Davanti a lui lo attende un futuro radioso, in qualità di possibile futuro capitano. Una responsabilità, questa, che non si può comprare neppure con tutto l’oro del mondo.