Sanchez (forse) parte dalla panchina, indizio social per Klopp

L’attaccante ha postato l’immagine di un leone dormiente, a simboleggiare una sua probabile partenza dalla panchina nella gara di stasera contro il Liverpool

Il cileno Sanchez si è spesso dimostrato fautore di qualche lamentela sui social nel corso del tempo, per lo più relativa al suo scarso impiego tra le file nerazzurre. Neppure questa volta, a poche ore dall’inizio del big match d’andata contro il Liverpool valevole per gli ottavi di finale, s’è risparmiato.

Ma il suo scopo pare fosse un altro. Non colpire Inzaghi o la dirigenza, quanto fornire un assist perfetto proprio al tecnico avversario Klopp. Oggetto di ‘indagine’ è difatti l’immagine raffigurante un leone accompagnato dall’emoji ‘zzz’, lasciando intendere che lo stesso Sanchez potrebbe ‘dormire’ nell’imminente impegno di Champions League. Quantomeno all’inizio. Chissà che non possa essere utilizzato a gara in corso. La scelta di Inzaghi dovrebbe dunque ricadere sul tandem composto da Dzeko e Lautaro Martinez.

Sanchez, i tifosi non l’hanno presa bene

Il gesto, al limite del metaforico, non è stato accolto di buon occhio da parte dei tifosi dell’Inter che hanno prontamente detto la loro sui propri profili.

Aridaje #Sanchez 🦁 Con questa storia su Instagram ha probabilmente dato una dritta sulla formazione dell’Inter all’avversario. Non un’ideona, otto ore prima di una partita già difficilissima di suo#InterLiverpool pic.twitter.com/FhYYjnfUfF — franco vanni (@franvanni) February 16, 2022

Sanchez in panca

Leone su Instagram postato

Inter sconfitta Giornata omologata ✅ — wazza (@Wazza_CN) February 16, 2022

Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia, sbadiglia e sa che la sua fotografia in b&n verrà postata da Sanchez nelle sue storie insta — Dio vede e Provedel (@IlPetrolier3) February 16, 2022

Chissà quante foto di leoni ha salvate nella sua galleria Alexis Sanchez — matt (@mattmichieletto) February 16, 2022

Vi triggerano malissimo i leoni di Sanchez. Io invece vorrei che ogni tanto Vecino o Kolarov ne postassero qualcuno, giusto per sapere se hanno ancora voglia di giocare a calcio o no. — luna 🌙 (@lunastark81) February 16, 2022