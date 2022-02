Il baby Sangalli nuovamente in rosa: prima convocazione in Champions

Rientra tra i convocati di Inzaghi il baby mediano Sangalli della Primavera dell’Inter al posto dell’indisponibile Vecino

Classe 2002, già capitano dell’Inter Primavera, il giovane centrocampista Mattia Sangalli è stato nuovamente convocato dal tecnico della prima squadra Simone Inzaghi in vista dell’imminente incontro di Champions League contro il Liverpool per sostituire l’indisponibile Vecino. La prima di una lunga serie nella massima competizione europea per club, ci si augura.

Per Sangalli non si tratta della prima effettiva esperienza in panchina, dopo esser stato già inserito in rosa lo scorso settembre in occasione della partita dell’Inter fuori casa contro la Fiorentina al posto di Vidal. Fiorentina Primavera che invece, ironia della sorte, ha battuto proprio quest’oggi i baby nerazzurri di Chivu privi del loro mediano numero 4. Viene definito un calciatore di classe e cuore, improntato sulla vecchia scuola dei playmaker con lunghe sciabolate in verticale in direzione dei compagni avanzati. Sinora ha collezionato 14 presenze nel campionato Primavera e 7 (più un assist) in Youth League.