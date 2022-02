Calciomercato, dall’Inter al Milan: “E’ perfetto per Pioli”

Il parere da parte del telecronista sportivo, il quale non ha dubbi e ha espressamente rivelato la propria opinione

A dire la propria in merito ad un tema particolarmente delicato è stato proprio Lele Adani. L’ex calciatore dell’Inter non ha fatto alcun mistero e ha espresso il proprio pensiero a proposito di un’eventuale trattativa da non escludere in futuro.

Intervenuto nella trasmissione sul web della ‘Bobo Tv’, l’ex calciatore di Fiorentina e Inter (tra tutte) non ha avuto dubbi e si è lasciato andare ad alcune forti dichiarazioni. “Per me un giocatore che farebbe davvero comodo al Milan è quello che appartiene attualmente agli attuali campioni d’Italia e che loro stessi hanno appena dato via”. Queste le affermazioni da parte di Lele Adani, il quale assieme ai suoi amici (Antonio Cassano, Nicola Ventola e Bobo Vieri) ha approfondito la questione nella loro live condotta sul web. Tanti i temi affrontati dai quattro ex calciatori (anche loro con un passato nell’Inter), i quali assieme ai loro ‘fans’ ogni settimana non si limitano e si soffermano su qualsiasi altro contenuto.

Inter, Adani non ha dubbi: “Sensi perfetto per il Milan di Pioli”

Ad aver creato scompiglio nelle ultime ore sono state le parole di Lele Adani. Il commentatore sportivo non ha avuto alcuna titubanza e si è lasciato andare ad alcune ammissioni in diretta sul web, a proposito di Stefano Sensi. “Il giocatore si trova attualmente in prestito alla Sampdoria, ma voi credete davvero che una volta tornato a Milano, l’Inter ci lavorerà su?”. Queste le prime affermazioni da parte del classe 1974, il quale ha così poi concluso: “Secondo me il Milan potrebbe pensare bene di puntare su Sensi per il futuro. Si sposa al meglio con le idee di Pioli e sarei curioso di vederlo inserito dentro questo progetto”.