Calciomercato Inter, ci siamo per il rinnovo di Brozovic | Le ultime

La firma di Brozovic sul nuovo contratto è davvero a un passo. Ecco tutti i dettagli

L’Inter deve archiviare in fretta il ko col Liverpool perché domenica tornerà il campionato. I nerazzurri non possono permettersi passi falsi per restare in scia del Milan, ora capolista seppur con una gara in più. Al ‘Meazza’ arriverà il Sassuolo di Dionisi, reduce dal pareggio sfortunato contro la Roma di Mourinho. Contro i neroverdi mancherà per squalifica Marcelo Brozovic, a un passo ormai dal rinnovo con la società di viale della Liberazione.

Brozovic e l’Inter sul rettilineo che conduce alla firma, abbiamo scritto lo scorso 4 febbraio. Firma che potrebbe arrivare finalmente in questi giorni, se non addirittura ore.

Come riporta ‘Calciomercato.it’, ieri sera il padre-agente del croato e il legale di fiducia erano al ‘Meazza’ a seguire l’ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool. La presenza a Milano dell’entourage del classe ’92 è molto significativa in ottica appunto fumata bianca. L’intesa è stata pressoché raggiunta sui 6-6,5 milioni di euro netti fino a giugno 2026.

Calciomercato Inter, Marotta: “Brozovic e Perisic vogliono continuare con l’Inter”

“Brozovic e Perisic hanno voglia di continuare con l’Inter, da parte nostra c’è lo stesso sentimento”, ha detto proprio ieri Marotta prima della supersfida col Liverpool a proposito dei rinnovi dei due croati.

Per quello di Perisic cresce la fiducia, con le parti che dovrebbero nuovamente incontrarsi fra uno-due settimane. Possibile un’intesa biennale sui 4 milioni l’anno più qualche bonus.