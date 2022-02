Serie A, 26esima giornata: designato l’arbitro di Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo: sarà Francesco Fourneau a dirigere la gara di domenica sera allo stadio Meazza con lui la squadra emiliana è imbattuta

Domenica alle ore 18 l’Inter, dopo la bella e sfortunata prova in Champions League, si rimette a caccia dei cugini in campionato dove nella prossima giornata affronterà il Sassuolo, nella gara sarà valida per la 26esima giornata di serie A. L’arbitro di questo delicato incontro sarà il signor Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1, mentre gli assistenti di linea saranno il Sig. Luca Mondin di Treviso e il Sig. Pasquale De Meo di Foggia. Il quarto uomo sarà il signor Giacomo Camplone di Pescara. Gli addetti al Var invece saranno il signor Paolo Valeri di Roma 2, coadiuvato dal signor Salvatore Longo di Paola. Il direttore di gara farà il suo esordio con la squadra meneghina visto che è alla sua prima designazione con i nerazzurri, viceversa ha già incrociato la formazione emiliana quattro volte, con due vittorie e due pareggi per i nero-verdi. La precedente gara diretta dal fischietto romano con il Sassuolo è di un mese fa: pareggio 1-1 con il Torino il 23 gennaio scorso.